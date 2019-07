Notowania niklu na LME wzrosły o prawie 1/4 od początku czerwca

Jednak strona popytowa jest szczególnie silna na rynku niklu. Notowania tego metalu na LME jeszcze w maju i czerwcu poruszały się poniżej poziomu 12000 USD za tonę, a w lipcu zaczęły dynamicznie drożeć, docierając obecnie do poziomów przekraczających 14200 USD za tonę. Oznacza to zwyżkę aż o prawie jedną czwartą w porównaniu do cen z początku czerwca.