Notowania spółek energetycznych wyraźnie wzrosły. Reakcja na decyzję rządu

Rząd ma plan na energetykę

Ponadto zespół nawiąże współpracę z tymi spółkami w celu wspólnego wypracowania założeń, kierunków oraz metod przeprowadzenia całego procesu wydzielenia. Do zadań zespołu będzie również należało opracowanie rekomendacji dotyczących koniecznych lub zalecanych zmian legislacyjnych, które umożliwią sprawne przeprowadzenie operacji. Zespół ustali także krąg podmiotów, które będą odpowiedzialne za realizację wydzielenia i dokona podziału zadań między nimi.

Skarb Państwa chce przejąć aktywa węglowe

Minister przemysłu Marzena Czarnecka już na początku tygodnia zapowiedziała, że Skarb Państwa jest zainteresowany przejęciem aktywów węglowych od spółek energetycznych, ale zastrzegła, że musi to być kompatybilne z dostawami węgla z polskich kopalń. "Spółki energetyczne chcą się przede wszystkim pozbyć aktywów węglowych. I my jako Skarb Państwa jesteśmy zainteresowani, żeby te aktywa węglowe od spółek energetycznych przejąć, ale musi być to kompatybilne z dostawami węgla z polskich kopalń" - mówiła minister Czarnecka.