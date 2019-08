Notowania srebra rosną dynamiczniej niż złota, najwyższe od ponad 2 lat

Oba kruszce w ostatnim czasie kontynuowały wzrosty, jednak na wykresie srebra były one znacznie bardziej dynamiczne niż na notowaniach złota. Cena złota w tym tygodniu pnie się w górę dość powoli, na razie nadal nieznacznie przekraczając poziom 1550 USD za uncję i notując również spadkowe sesje. Co innego notowania srebra: tam zwyżki trwają w najlepsze, a bieżąca sesja ma szansę być już piątym dniem zwyżek z kolei. Notowania srebra sięgają już okolic 18,40-18,50 USD za uncję, co jest nie tylko maksimum w bieżącym roku, ale także najwyższym poziomem od kwietnia 2017 roku, a więc od ponad dwóch lat.