Notowania złota sięgnęły najwyższych poziomów od 7 lat

W przypadku notowań złota, doszło do powrotu notowań ponad barierę 1600 USD za uncję oraz do pokonania tegorocznego rekordu cenowego. Notowania złota sięgnęły tym samym najwyższych poziomów od 7 lat.

Dużo mniej spektakularne były zwyżki notowań srebra i platyny. Chociaż w ostatnich dniach strona popytowa na tych rynkach była równie silna, to ceny powróciły do poziomów już obserwowanych w ostatnich miesiącach. Cena srebra zwyżkowała do poziomu prawie 18,40 USD za uncję, co jest najwyższym poziomem od pierwszej połowy stycznia br. Notowania platyny przekroczyły psychologiczną barierę 1000 USD za uncję, niemniej ten poziom był już przebity także pod koniec stycznia tego roku.