Novaturas miał 0,59 mln euro zysku netto, 1,6 mln euro EBITDA w II kw. 2019 r.

"Przykładamy dużą wagę do tego, by trzymać koszty pod kontrolą i stale dążymy do zwiększania naszej wydajności. W I półroczu 2019 r. koszty ogólnego zarządu (bez uwzględnienia pozycji o charakterze jednorazowym) zmalały o 4,9% r/r, natomiast łączne koszty operacyjne grupy wzrosły tylko o 0,9% r/r, podczas gdy całkowite przychody w tym okresie wzrosły o 3,8% r/r. Nieustannie poszukujemy możliwości dalszej poprawy efektywności, przy zachowaniu wysokiego poziomu świadczonych usług. W pierwszej połowie br. na naszą rentowność nadal nieznacznie wpływały wyższe koszty związane ze zmianą głównego przewoźnika lotniczego, dokonaną w IV kwartale 2018 r., niemniej jednak efekt ten zanika i nie powinien już obciążać naszych wyników finansowych" - skomentował wyniki dyrektor finansowy Tomas Staskunas, cytowany w komunikacie.