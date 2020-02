Nowak, MF: Wycena euroobligacji to 1. tego typu transakcja o ujemnej rentowności

"Z posiadanych przez nas informacji wynika, że jest to pierwsza transakcja kraju spoza strefy euro lub o ratingu poniżej AAA, kiedy na rynku pierwotnym udało się osiągnąć ujemną rentowność przy danym terminie zapadalności obligacji. To wyraz zaufania inwestorów do fundamentów naszej gospodarki, ale też do wyznaczonego kierunku rozwoju" - powiedział Nowak, cytowany w komunikacie.