Nowy blok energetyczny Tauronu w Jaworznie został oddany do eksploatacji

"Blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie pracuje w polskim systemie elektroenergetycznym. To najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Energia z tego miejsca zaopatrywać będzie około 2,5 mln odbiorców z południa Polski. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy" - czytamy w komunikacie.

Wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem w Tauronie Jerzy Topolski podkreślił, że to dla grupy ostatnia inwestycja w źródło węglowe.

"Grupa Rafako przekazuje blok energetyczny w Jaworznie zgodnie z terminem określonym kontrakcie. Tym samym wywiązujemy się z naszych zobowiązań. Zapewniliśmy zarazem środki finansowe niezbędne do jego prawidłowego rozliczenia do maja 2023 roku. Istotne dopełnienie modelu finansowego stanowi porozumienie z instytucjami, które udzieliły gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych" - powiedział wiceprezes Rafako odpowiedzialny za realizację inwestycji Radosław Domagalski-Łabędzki, cytowany w jednobrzmiącym komunikacie obu spółek.

W następnych miesiącach przeprowadzone zostaną analizy i badania na eksploatowanym bloku, po to, aby wartość emitowanych przez blok do środowiska substancji szkodliwych była możliwie jak najniższa, wskazano też w materiale.

"Nowy Blok 910 MW nie będzie wymagał składowania ubocznych produktów spalania (UPS) - popiołów, gipsu czy żużlu. Zostaną one wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym. Układy zamontowane w jednostce pozwolą na jej szybkie uruchomienie przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy dynamicznie rosnącej mocy źródeł odnawialnych zależnych od warunków atmosferycznych" - czytamy dalej.

Oddanie bloku do eksploatacji poprzedziło podpisanie 13 listopada 2020 r. przez Nowe Jaworzno Grupa Tauron i Rafako ugody, która reguluje wzajemne rozliczenia związane z budową bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Zawarto także aneks do kontraktu, który szczegółowo reguluje postanowienia ugody, w tym m.in. terminy płatności oraz terminy wykonania przez wykonawcę bloku dodatkowych świadczeń, poinformowano także.

"Strony zrzekły się wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń, które wystąpiły w trakcie realizacji kontraktu do dnia podpisania ugody. Rafako wykona dla Taurona dodatkowe prace, w tym optymalizujące działanie bloku, których efektem będzie między innymi zmniejszenie minimum technicznego z 40% do 37%. Dodatkowo, o pół roku (do 36 miesięcy) zostanie wydłużona gwarancja techniczna na część wysokociśnieniową kotła. Wykonawca udzieli też licencji na korzystanie z programów komputerowych, które nie są objęte kontraktem" - napisano też w komunikacie.