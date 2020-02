Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20lev zadebiutował na GPW

"Inwestowanie pasywne cieszy się ogromnym zainteresowaniem na zagranicznych rynkach. Rozwój rynku funduszy pasywnych jest jednym z elementów strategii rozwoju #GPW2022 oraz Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, co najlepiej pokazuje, że temat jest bardzo istotny dla wszystkich jego uczestników - giełdy, zarządzających, emitentów oraz inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Cieszymy się, że kolejny ETF będzie notowany na warszawskim parkiecie. Jestem przekonana, że to nie jest ostatnie słowo, a wręcz przeciwnie, spodziewam się dalszej ekspansji tego segmentu rynku, co będzie skutkować dalszym rozwojem ETF-ów" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.