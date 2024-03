Nowy obowiązek dla importerów złota do Polski

Jak wyjaśniono, projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących obowiązków importerów cyny, tantalu i wolframu (ich rud) oraz złota. "Dotyczy to tzw. 'minerałów konfliktowych', które pochodzą z obszarów wysokiego ryzyka lub regionów dotkniętych np. wojną. Nowe rozwiązania przyczynią się do większej przejrzystości finansowej transakcji zachodzących w międzynarodowym łańcuchu dostaw, w którym uczestniczą importerzy minerałów w Polsce" - wskazano.