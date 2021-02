NREP NSF IV ogłosił wezwanie na Grupę BIK z ceną 14,5 zł za akcję notowaną

a) 2 066 267 akcji zwykłych na okaziciela serii H, I i J, z których jedna akcja na okaziciela uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki, uprawniających łącznie do wykonywania 2 066 267 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią 30,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 49,6% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki, notowanych i będących w obrocie na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [...];

b) 190 000 akcji imiennych serii A, z których jedna taka akcja imienna uprawnia do pięciu głosów na walnym zgromadzeniu, uprawniających łącznie do wykonywania 950 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 13,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 4,56% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki oraz

c) 1 910 000 akcji imiennych serii G, z których jedna taka akcja imienna uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu, uprawniających łącznie do wykonywania 3 820 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 55,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 45,84% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki [...]