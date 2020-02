Obawy o wzrost gospodarczy i inflację ciążą notowaniom na GPW

Wprawdzie spółki z indeksu WIG20 nie mają tak dużej ekspozycji na rynek chiński, jak amerykańscy giganci technologiczni, jednak gorszy sentyment ma szanse rozlać się na wszystkie najważniejsze giełdy, co może uderzyć również w notowania na GPW. Indeks WIG20 od pierwszych dni lutego konsoliduje się w przedziale 2100-2130 pkt., a próby wybicia, zarówno dołem, jak i górą, spełzły na niczym. Wczoraj notowania zamknęły się na 2121 pkt., zatem w 2/3 wspomnianego zakresu ruchów. W przypadku odwrotu kapitału od rynków wschodzących zejście w okolice dolnego ograniczenia, czyli spadek o niecały 1%, nie stanowiłby większego wyzwania dla strony podażowej. Większość (75%) inwestorów zaangażowanych w kontrakty CFD na polski indeks akcji blue chips, dostępne na platformie transakcyjnej CMC Markets, jakby na przekór utrzymuje pozycje wzrostowe. Sytuacji tej nie zmieniło nawet niższe otwarcie kontraktów terminowych na GPW w dniu dzisiejszym i zbliżenie się do poziomu wsparcia, co wróży jego potencjalne przetestowanie. Początek sesji na rynku terminowym można traktować jako prognostyk większej zmienności w dniu dzisiejszym, po kilku dniach bardzo ograniczonych wahań.

Wpływ na obroty na warszawskiej giełdzie w dalszym ciągu może mieć okres ferii w województwie mazowieckim, przez co część inwestorów instytucjonalnych może nie mieć pełnych mocy decyzyjnych. Tryb wakacyjny dało się odczuć przez cały ubiegły tydzień, można więc zakładać, że do końca bieżącego tygodnia sytuacja znacząco się nie zmieni. Inwestorów zagranicznych z kolei może niepokoić sytuacja gospodarcza w Polsce. Piątkowe dane GUS na temat inflacji, która w styczniu wyniosła 4,4% r/r, a więc była najwyższa od grudnia 2011 r., mogą budzić obawy. Inwestorzy mogą rozważać teraz potrzebę zmiany nastawienia Rady Polityki Pieniężnej i jej przejścia z trybu ,,stand by" do działania i dokonania w tym roku podwyżki stóp procentowych.