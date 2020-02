Obroty Grupy Muszkieterów wzrosły o 3,6% r/r do 7,74 mld zł w 2019 roku

"Mamy świadomość zmieniającego się rynku handlowego, obostrzeń wynikających na przykład z zaostrzania zakazu handlu w wybrane niedziele, rosnącej presji kosztowej, a także rosnących oczekiwań klientów. Właśnie dlatego na bieżąco udoskonalamy ofertę produktową i pozycjonowania cenowego Intermarché oraz koncepty naszych supermarketów. Koniecznością stała się również seria zmian organizacyjnych m.in. w łańcuchu dostaw czy w procesach sklepowych. Oczekiwania w stosunku do tradycyjnych sklepów 'offline' nieustannie rosną, ale staramy się im sprostać, dostrzegając potencjał branży spożywczej i całego rynku retail w Polsce. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, aby znaleźć się w miejscu, do którego dążymy. Zapoczątkowane zmiany dają już jednak wymierne efekty, co powinno się potwierdzić w 2020 roku. W 2020 roku planujemy otwarcia kolejnych supermarketów, stacji paliw, a także punktów, w których dostępna jest usługa Drive" - dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce Marc Dherment, cytowany w komunikacie.