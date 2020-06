OECD obniżyła prognozę PKB Polski do 7,4% lub 9,5% spadku w 2020

"Silnie ograniczające kroki zaradcze miały poważny wpływ na gospodarkę. Zakładając, że obecna fala pandemii wygaśnie stopniowo i nie nastąpią kolejne fale, PKB skurczy się o 7,4% w 2020 roku i odbije o 4,8% w 2021 roku. W równie prawdopodobnym scenariuszu drugiej fali i wprowadzenia obostrzeń w tym roku, doprowadzi to do znacząco słabszego wyniku gospodarczego: spadku PKB o 9,5% w 2020 i poprawę o 2,4% w 2021 roku. Rząd wprowadził pokaźne wsparcie finansowe dla firm, głównie bezzwrotne, a także inne znaczące środki zaradcze, w szczególności dla samo-zatrudnionych, pracowników tymczasowych i małych firm, co pomoże zamortyzować straty w zatrudnieniu i podtrzymać dochody biznesu i gospodarstw domowych. Jednak wysokie bezrobocie zaszkodzi wzrostowi konsumpcji, zaś trwająca niepewność zaważy na inwestycjach prywatnych, ograniczając poprawę oraz - szczególnie w przypadku drugiego scenariusza - zwiększając ryzyka efektów histerezy" - czytamy w raporcie.