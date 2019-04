Oferta BSC Drukarni Opakowań na produkcję opakowań została wybrana przez Havi

"Jednocześnie klient zaznaczył, że zgodnie z jego najlepszymi szacunkami wartość obrotów może stopniowo rosnąć, co może wynikać z popytu klientów Havi, możliwości partycypowania przez emitenta w dostawach promocyjnych poza rynkiem polskim oraz w związku ze zmieniającymi się trendami w zakresie dotyczącym opakowań u klientów Havi" - czytamy w komunikacie.

Z uwagi na wybór jego oferty przez Havi, zarząd BSC Drukarni Opakowań szacuje, że wedle jego najlepszej wiedzy, całkowite, skonsolidowane przychody grupy wzrosną w 2019 roku do kwoty ok. 267 mln zł, podano również.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.