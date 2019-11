Oferta Mostostalu Wa-wa wybrana do budowy odcinka S11 za 478,3 mln zł brutto

"Oferta złożona przez Mostostal Warszawa obejmuje: wartość umowy: 478,30 mln zł brutto; termin realizacji: 36 miesięcy; do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca)" - czytamy w komunikacie.