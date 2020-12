OIGPM: Eksport mebli liczony w PLN wzrośnie o 3% r/r, w euro spadnie o 1% w 2020

"W obliczu pandemii COVID-19 rok 2020 był bez wątpienia dla branży meblarskiej dynamiczny i nieprzewidywalny. Zapisze się po raz pierwszy od kilkunastu lat negatywnie na kartach historii naszej branży. Wprowadzone obostrzenia i 'lockdown' wiosną i jesienią br. skutkują problemami polskich producentów mebli, lecz pomimo powyższego udało się im przetrwać, jak i odrobić większość poniesionych strat. W najnowszym wydaniu raportu 'Polskie Meble Outlook 2021' opracowanym przez B+R Studio Tomasz Wiktorski analitycy potwierdzają tę tezę na własnych badaniach oraz szacunkach na podstawie oficjalnych danych. Według szacunków B+R Studio, wartość eksportu mebli w 2020 roku wyniesie 11,1 mld euro, co oznacza spadek o 1% w porównaniu do roku 2019. Jednakże po przeliczeniu na złotówki wartość ta wyniesie 49,8 mld zł i jest to o 3% więcej niż w ubiegłym roku. Taki stan rzeczy wynika z dużo słabszej pozycji złotówki względem euro w 2020 roku" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.