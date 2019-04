OncoArendi miało 1,25 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

"Na dzień 31.03.2019 roku grupa kapitałowa odnotowała stratę w wysokości 1 246 tys. zł, co wynika ze specyficznego modelu biznesowego, który wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej działalności. Są one uzyskiwane po sprzedaży wyników badań, co następuje po około 5-8 latach od rozpoznania nowego celu terapeutycznego. Zarząd Jednostki dominującej OncoArendi Therapeutics SA przeprowadził analizę zidentyfikowanych ryzyk związanych z działalnością spółki, w tym ryzyko operacyjne, związane z finansowaniem działalności oraz związane z dotacjami w perspektywie kolejnych 12 miesięcy" - czytamy w raporcie.