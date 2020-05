Orbis miał 34,76 mln zł straty netto, 40,41 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

"W I kwartale zawiesiliśmy działalność praktycznie wszystkich naszych hoteli (poza kilkoma wyjątkami). Pomimo bardzo dobrego początku roku (w styczniu i w lutym wyniki były rekordowe) decyzja ta doprowadziła do spadku przychodów w I kwartale o 22,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największe spadki dotyczyły frekwencji w marcu - o 49,6 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku - podczas, gdy w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku ten sam wskaźnik wzrósł o +2,5 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Ten znaczący spadek odnotowaliśmy w całym regionie, gdzie prowadzimy działalność" - napisał prezes Gilles Clavie w komentarzu do wyników, załączonym do raportu.