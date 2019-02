Orbis miał 363,2 mln zł zysku netto wg MSSF 15, 437,34 mln zł zysku EBIT w 2018

"Zmiana przychodów wynika przede wszystkim ze sprzedaży w maju hoteli Sofitel Budapest Chain Bridge oraz Novotel Szeged oraz sprzedaży w lipcu 2018 roku hoteli ibis Pilzno, Mercure Cieszyn oraz ibis Styles Bielsko-Biała. W ujęciu like-for-like przychody wyniosły 1 433,5 mln, tj. wzrosły o 4,1% w porównaniu do danych z 2017 roku" - podano w sprawozdaniu zarządu.

"Piąty rok z rzędu, Orbis odnotował bardzo dobre wyniki operacyjne - wskaźnik przychodu na jeden dostępny pokój wzrósł w całej grupie kapitałowej o +3,8% do poziomu 190,6 zł. Było to możliwe dzięki znacznemu wzrostowi średniej ceny za pokój o +5,1% w całym

regionie. Dobre wyniki operacyjne potwierdza także wzrost przychodów o +4,1% w ujęciu porównywalnym do poziomu 1 433,5 mln zł oraz istotny wzrost wskaźnika EBITDA operacyjna (o +7,8% do poziomu 478 mln zł). Po raz kolejny spółka udowodniła, że jej know-how i doświadczenie są solidnym fundamentem zapewniającym stabilność działalności, nawet w trudniejszych warunkach rynkowych, z jakimi mieliśmy do czynienia w 2018 roku z powodu m.in. szybko rosnącej konkurencji na kluczowych rynkach i wymagającego rynku pracy w regionie" - czytamy w komunikacie.