Orco Property Group miało 122,02 mln euro zysku netto, 8,08 mln euro EBIT w 2018 r.

"Całkowite przychody finansowe netto wzrosły z 32 mln euro w 2017 r. do 61,5 mln euro w 2018 r. Przychody odsetkowe wzrosły z 56,6 mln euro w 2017 r. do 111,9 mln euro w 2018 r. Wzrost przychodów odsetkowych odzwierciedla wzrost kredytów udzielonych przez spółkę do podmiotów w ramach grupy CPI PG i innych podmiotów powiązanych" - czytamy w raporcie.