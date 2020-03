Organizacje przedsiębiorców, pracodawców reaktywują Radę Przedsiębiorczości

"Niezbędne jest zdecydowane działanie, zapewniające ochronę miejsc pracy oraz zapewnienie płynności przedsiębiorstw. Kryzys zdrowotny i gospodarczy będzie miał wpływ na życie milionów Polaków. Zagrożone są setki tysięcy miejsc pracy i dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw. 2 Kilka dni temu amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley przedstawił prognozę dla polskiej gospodarki, przewidując spadek PKB między 3,6 % a 5,6 % w zależności od tego, jaki będzie ostateczny kształt rządowego pakietu antykryzysowego i przebieg samej pandemii. Branże, które potrzebują natychmiast pomocy to usługi, hotelarstwo, gastronomia i turystyka, transport i logistyka, przemysł motoryzacyjny, wybrane dziedziny handlu, w szczególności branża odzieżowa, ale także sklepy przemysłowe i branżowe. Jest tylko kwestią czasu, gdy przerwy w łańcuchu dostaw oraz powszechna kwarantanna dotkną również polski przemysł oraz wszystkie pozostałe sektory gospodarki. Kryzys powinien być łagodzony przez wsparcie rządu skierowane w pierwszej kolejności

do mikroprzedsiębiorstw i MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), ale także do sektora dużych przedsiębiorstw. Aby być skuteczną, operacja ta musi przyjąć rozmiary niespotykane od czasów II Wojny Światowej, o czym wyraźnie mówią w swoich wystąpieniach przywódcy największych gospodarek UE, a także Wielkiej Brytanii, USA czy Japonii" - czytamy w deklaracji Rady.