Orlen chce kupić Energę. Krzysztof Tchórzewski dla money.pl: Proces łatwiejszy niż połączenie z Lotosem

- Na pewno będzie to proces konsolidacji dużo łatwiejszy do przeprowadzenia niż połączenie Orlenu z Lotosem. Przejmowana jest bowiem spółka prowadząca inną działalność podstawową - mówi o pomyśle w rozmowie z money.pl Krzysztof Tchórzewski, były minister energii. Dodaje, że wezwanie na akcje oznacza, iż w razie zakupu Energa pozostanie spółką zewnętrzną w stosunku do Orlenu. Zmieni się jedynie właściciel.