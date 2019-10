Orlen Deutschland uruchomił pierwszą stację paliw w Bawarii

"Otworzyliśmy pierwszą stację paliw w Bawarii! Oznacza to, że jesteśmy już obecni we wszystkich niemieckich landach. Za naszą zachodnią granicą posiadamy blisko 600 obiektów, co plasuje nas jako 7. sieć stacji paliw" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.