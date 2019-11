Orlen Oil otworzył nowy magazyn centralny w Trzebini o powierzchni 6 tys. m2

"Konsekwentnie budujemy wartości spółek wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej, w tym Orlen Oil. To dla nas bardzo ważna spółka, która w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco poprawiała wyniki finansowe. Już dziś jej produkty dostępne są w blisko 50 krajach świata, a tylko w tym roku udało nam się podwoić sprzedaż olejów prowadzoną przez naszą zagraniczną sieć stacji paliw. Inwestycje we własną logistykę to nie tylko dalsze umacnianie pozycji konkurencyjnej firmy, ale też wymierne korzyści dla regionu w postaci nowych miejsc pracy i lokalnych podatków" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.