chemia 43 minuty temu

Orlen Paliwa podpisał umowę na dostawę 16 mln l oleju napędowego dla spółek KOWR

Orlen Paliwa podpisał umowę na dostawy oleju napędowego ze spółką Green Lab, jako Centrum Usług Wspólnych spółek należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Do końca 2019 roku w ramach umowy spółka Grupy Orlen dostarczy ok. 16 mln litrów ON.