Orlen Południe nabył biogazownię rolniczą o mocy 1,99 MW w Konopnicy

Biogazownia o mocy 1,99 MW w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka, została oddana do użytku w styczniu 2012 r. Do procesu fermentacji instalacja wykorzystuje głównie pozostałości z tłoczenia soków z jabłek, a w mniejszym stopniu też inne surowce, m.in. porzeczkę. Zakład posiada dobrą lokalizację ze względu na rozległe tereny sadownicze znajdujące się w okolicy, co oznacza stały dostęp do surowca potrzebnego do produkcji biogazu. Aktualnie instalacja wykorzystywana jest do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na rynku lokalnym. Orlen Południe planuje jej przekształcenie w wytwórnię biometanu, który będzie dystrybuowany do odbiorców poprzez przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Celem jest rozbudowa zakładu do możliwości produkcji ok. 7 mln m3 biometanu rocznie, co może nastąpić już w roku 2022, podano także w materiale.