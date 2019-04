Orlen Projekt: Odstąpiliśmy od umowy z Polwaksem w związku z brakiem płatności

Władze Orlen Projekt podkreślają, że w swoich komunikatach ograniczały się wyłącznie do adekwatnej odpowiedzi na nieprawdziwe twierdzenia i zarzuty przedstawiane w informacjach i raportach bieżących Polwax, naruszające dobre imię i prawnie chronione interesy spółki.

"Nie jest zasadne twierdzenie spółki Polwax, że Orlen Projekt nie dochował należytej staranności w zakresie dokumentacji do spornych faktur. Co więcej, znamienne jest, że w ramach trwającej współpracy stron przedstawiana przez Orlen Projekt forma dokumentacji była do tej pory uznawana przez spółkę Polwax za akceptowalną, i na jej podstawie dokonywano płatności należnego Orlen Projekt wynagrodzenia" - czytamy dalej.