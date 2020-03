Orłowski, PwC: W negatywnym scenariuszu wzrost PKB może spaść do 0% na koniec br

Póki co nie wiadomo, czy dojdzie do globalnej recesji, ale recesja w Europie jest bardzo prawdopodobna, podkreślił.

"Ile to będzie kosztować taki kraj, jak Polska? Dziś nie sposób tego precyzyjnie oszacować. Trzeba pamiętać, że mieliśmy już poważne symptomy spowalniającej gospodarki przed pojawieniem się efektu COVID-19. Nie zdziwiłbym się więc, że przy negatywnym scenariuszu moglibyśmy wylądować na koniec tego roku z dynamiką PKB rzędu 0%. Spowolnienie gospodarcze dotknie całą Europę - bo kraje europejskie mają bardzo silne powiązania z Chinami. Jeśli główny europejski eksporter - Niemcy - ma się gorzej - ma to wpływ na cały kontynent. Tak zwana recesja przemysłowa, czyli spadek produkcji pojawi się w Polsce zapewne dopiero od marca, mocne spadki w kolejnych miesiącach. Najważniejsze jest dziś pytanie, czy w II połowie roku nastąpi uspokojenie nastrojów i gospodarcze odbicie. Jeśli tak, oczekuję, że w Polsce dojdzie do bardzo silnego spowolnienia, ale nie do głębokiej recesji" - napisał główny doradca ekonomiczny PwC.