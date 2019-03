PAIH: 50 firm przeszło nabór do PMT na rynki japoński, wietnamski i chiński

"Druga, dalekowschodnia runda, cieszyła się nieco większym zainteresowaniem przedsiębiorców. Wnioski na rynki japoński, chiński i wietnamski złożyło 89 firm. Ocenę formalną i merytoryczną przeszło 50 z nich i tyle rekomendujemy do grantu. Podobnie jak w przypadku poprzednich naborów, większość z nich przesłały mikrofirmy. Wśród rekomendowanych do wsparcia projektów znalazły się bardzo innowacyjne rozwiązania znajdujące zastosowanie w inżynierii materiałowej, branży smart cities, czy medycynie. Jedna z firm zgłosiła się do nas z systemami telematycznymi, gromadzącymi dane GPS z telefonów i pojazdów. Inna - laserami femtosekundowymi, umożliwiającymi mikroobróbkę materiałów. Naszym potencjalnymi grantobiorcami są również twórcy platformy softwarowej do projektowania i zarządzania oświetleniem ulicznym. Teraz to w gestii rekomendowanych firm leży podjęcie decyzji o podpisaniu umowy i wzięciu udziału w projekcie" - powiedziała kierownik projektu Joanna Manikowska, cytowana w komunikacie.