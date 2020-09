PAIH: Comensal ma umowę na dostawę narzędzi budow. do sieci marketów DIY w USA

"Ten kontrakt to dowód na realne zwiększenie eksportu nadwiślańskich firm do USA. Zmiana w łańcuchu dostaw do Stanów Zjednoczonych zaczęła się jeszcze przed pandemią COVID-19. Dlatego od początku roku podejmujemy intensywne działania mające na celu prezentację przedsiębiorców z Polski dużym sieciom handlowym oraz dystrybutorom" - powiedziała p.o. prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Grażyna Ciurzyńska, cytowana w komunikacie.

Jednym z takich przedsiębiorstw był Comensal, który od niemal 30 lat produkuje narzędzia budowlane. Firma jest obecna na większości rynków europejskich, a już wkrótce, przy pomocy PAIH, wejdzie do Stanów Zjednoczonych. Agencja pośredniczyła w negocjacjach z wiodącą siecią marketów DIY w USA. Narzędzia Comensal zagoszczą na półkach 350 sklepów w 15 stanach. Pierwsza dostawa obejmie dwa kontenery o wartości ponad 70 tys. USD, tj. ponad 300 tys. zł.

"Zdobycie kontraktu na amerykańskim rynku to przełom dla naszej działalności za granicą. Bardzo zależało nam, żeby jeszcze w tym roku poszerzyć portfolio o klientów spoza Europy. Obawialiśmy się, że globalna pandemia i lokalne, trudne uwarunkowania finansowo-prawne pokrzyżują nam plany. Na szczęście mieliśmy po swojej stronie zaufanego partnera w postaci Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Mam nadzieję, że jej eksperci będą nam towarzyszyć również w realizacji kolejnych projektów" - powiedział dyrektor ds. eksportu Comensal Wiktoria Skopiak, cytowana w komunikacie.

"Polski eksport materiałów budowlanych oraz wykończenia wnętrz korzysta z obecnej sytuacji na rynku amerykańskim w której sieci hipermarketów budowlanych zakończyły drugi kwartał z rekordowymi wynikami. Ze względu na sytuację epidemiczną, wydatki, które były normalnością dla Amerykanów, w szczególności wyjścia do restauracji, podróże wakacyjne oraz duże sezonowe zakupy odzieżowe zniknęły z listy wydatków w tym roku. Na górze listy pojawiły się natomiast remonty i modernizowanie domów oraz upiększanie ogrodów. Wynika to również w dużej mierze ze zmiany trybu pracy na zdalną do odwołania, prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Spodziewamy się, że ten trend może w dużym stopniu być utrzymany także po opanowaniu pandemii" - dodał kierownik biura PAIH w Waszyngtonie Bartosz Szajda, cytowany w komunikacie.

Agencja pracuje nad kolejnymi debiutami polskich firm na amerykańskim rynku. Wśród nich są m.in. producenci drzwi i okien, metalowych dachów, parkietów, akcesoriów ogrodowych czy samochodowych, urządzeń do pomiarów precyzyjnych oraz artykułów wykończeniowych do kuchni i łazienek. Ich produkcja odbywa się w całości w Polsce, dlatego przedsiębiorcy będą mogli zrealizować wszystkie zamówienia bez zakłóceń. To kluczowe z punktu widzenia wymagań amerykańskich importerów, dla których poza atrakcyjną ceną liczy się przede wszystkim zapewnienie bezpiecznej ciągłości dostaw. Sytuacja, w której pojawiają się puste półki w hipermarketach na skutek zakłóceń w realizacji zamówień jest bardzo dużym kosztem, którego amerykańskie sieci handlowe za wszelką cenę muszą w obecnej sytuacji unikać, podsumowano w materiale.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.

