PAIH: Liczba projektów BIZ wyniosła 58, ich wartość - ponad 2,7 mld euro w 2020

"Zgodnie z danymi fDi Markets, Polska jest trzecią w Europie preferowaną lokalizacją dla inwestycji zagranicznych. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku w naszym kraju ogłoszono ponad 300 projektów greenfield. To więcej niż w Hiszpanii i Francji. Polskę wyprzedzają jedynie Wielka Brytania i Niemcy. Zauważamy, że to zasługa trzech znaczących źródeł inwestycji: branży elektromobilności, odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianego sektora IT" - powiedziała p.o. prezes PAIH, Grażyna Ciurzyńska, cytowana w komunikacie.

Największą pod względem wartości inwestycją, którą wspierała w minionym roku PAIH, był nowy region data center firmy Microsoft - pierwsze tego typu centrum danych w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Wśród zaawansowanych technologicznie inwestycji są również centra badawczo-rozwojowe spółki GFT w Łodzi i Poznaniu. Inwestor do końca 2021 roku planuje zatrudnić tam ponad 200 deweloperów IT. Część zrekrutowanych specjalistów już wzmocniła GFT w Polsce i tworzy obecnie ok. 850-osobowy zespół. PAIH obsłużyła również realizację: centrum usług biznesowych Alcon, centrum B+R Hyland, zakładów produkcyjnych Weber-Stephen, Monosol Poland i J?tul AS. Co istotne, w związku z inwestycjami BIZ rośnie odsetek wysokojakościowych miejsc pracy, zwłaszcza tych z obszaru R&D" - podała Agencja.

Według stanu na koniec ub.r. PAIH prowadziła ok. 200 projektów inwestycyjnych, których łączna wartość była wyższa o ok. 10% r/r i wyniosła ponad 8,5 mld euro.

"W 2020 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) obsłużyła blisko 200 inwestycji zagranicznych. Łączna wartość wspieranych projektów do końca roku zbliżyła się do 9 mld euro. COVID-19 nie zatrzymał też polskich eksporterów, którzy z pomocą Agencji wkroczyli na nowe, globalne rynki. Widzimy już dziś, że 2021 rok przyniesie kolejne szanse. Pracujemy intensywnie nad nowymi narzędziami wsparcia i przygotowujemy się na różne scenariusze związane z pandemią" - podkreśliła Ciurzyńska.

W październikowym wywiadzie dla ISBnews Ciurzyńska informowała, że PAIH prowadziła - według stanu na koniec września 2020 r. - 185 projektów BIZ o łącznej wartości 9,1 mld euro, co może przełożyć się na ok. 41 tys. nowych miejsc pracy.

Pod względem wartości inwestycji największymi graczami są m.in. Korea Południowa i Stany Zjednoczone. Najwięcej projektów dotyczy branży nowoczesnych usług dla biznesu (44), elektromobilności (18) i branż motoryzacyjnej oraz R&D (po 15), podała PAIH w komunikacie.

Jak podała Agencja, według danych UNCTAD, z powodu pandemii globalne przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych spadły w 2020 roku o 49% r/r, zaś prognozowane przez organizację odbicie ma nastąpić w 2022 roku. Pandemia spowodowała wyhamowanie inwestycji. W odpowiedzi na pandemię, PAIH wdrożyła do swojej oferty nowe rozwiązania. W ramach PAIH24 uruchomiono całodobową infolinię. Spośród wprowadzonych rozwiązań bardzo skuteczne okazały się m.in. wirtualne wizyty lokalizacyjne.

"Agencja podejmuje kroki zmierzające do maksymalnego wykorzystania przewag konkurencyjnych i przyciągnięcia do Polski inwestycji o dużym potencjale. Bazując na danych historycznych, prognozach i pogłębionych analizach sektorowych wyróżniliśmy priorytetowe branże dla polskiej gospodarki w ramach przyciągania BIZ. To chociażby biofarmaceutyka, medtech, elektromobilność, elektronika czy lotnictwo i obrona. Ale też zaawansowane chemikalia, czyli synergiczny sektor dla biofarmaceutyki i medtech oraz branża ICT, będąca kołem napędowym dla R&D" - zapowiedziała Ciurzyńska.