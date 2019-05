PAIH: Polski producent pap dachowych Lemar wchodzi na niemiecki rynek

"W naszym zakładzie produkcyjnym wytwarzamy papy dachowe dostosowane do potrzeb różnych rynków. Dla jednych wymogiem jest cena, dla innych jakość. I to właśnie jakość doceniła firma Trus i zdecydowała się dystrybuować nasze produkty na terenie Niemiec" - powiedział export manager spółki Lemar Paweł Borgieł, cytowany w komunikacie.

Firma zna niemieckiego kontrahenta od kilku lat, ale przeszkodą do zawarcia regularnej współpracy były formalności, podano również.

"Dzięki pomocy PAIH we Frankfurcie, udało się uzyskać satysfakcjonujące odpowiedzi od niemieckiego odpowiednika Instytutu Techniki Budowlanej, który wystosował oficjalne pismo w naszej sprawie. To z kolei umożliwiło nam powrót do rozmów z Trus w II połowie 2018 roku. Spółka Lemar umożliwiła Trus samodzielne działanie na rynku niemieckim. Wiele działań wykonujemy sami, ale rozmawiamy również z PAIH o możliwościach promowania polskiej marki w Niemczech" - dodał Borgieł.