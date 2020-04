PAIH realizowała 181 projektów wartych łącznie 8,76 mld euro na koniec I kw.

Chiny, Korea Południowa, Japonia należą do czołowych inwestorów w Polsce w ostatnich latach.

Agencja podała, że notuje mniej nowych zgłoszeń inwestorów, co jest konsekwencją nadzwyczajnej, obecnej sytuacji.

"Zakładamy, że liczba nowych zapytań inwestorów zwiększy się po zakończeniu okresu izolacji w kraju. Liczymy również, że Polska jako jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Europie, pozyska nowe projekty. Będzie to możliwe za sprawą ograniczenia zaufania do przerwanych łańcuchów dostaw w Azji. Dzięki temu, w perspektywie długoterminowej, będziemy mogli zaobserwować wzrost napływu inwestycji" - prognozuje ekspert.