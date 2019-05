PAIH: Sektor maszynowy i wydobywczy szansą dla inwestorów z Chile

Kierownik ZBH w Santiago de Chile Adam Czerka wskazał, że do czasu powstania biura wszelkie inicjatywy związane z chilijskim rynkiem miały charakter indywidualny.

"Sprowadzało się do pojedynczych wizyt delegacji bez większych wyników handlowych. Odległość między naszymi krajami wpływa negatywnie na świadomość o możliwościach eksportowych dla polskich producentów maszyn górniczych" - powiedział Czerka, cytowany w komunikacie.

"Chilijskie górnictwo to górnictwo odkrywkowe, z kolei Polska ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu kopalin metodą głębinową. Chcemy przekonać tamtejszy biznes do technologicznej rewolucji w górnictwie i do współpracy z polskimi producentami maszyn" - wyjaśnił Czerka.