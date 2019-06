PAIH: W ramach wizyty prezydenta w USA spotkania firm energetycznych i fintech

Napływ polskich BIZ do USA wyniósł 95,9 mln USD w 2017 r., a łączna wartość inwestycji w latach 2003-2018 sięgnęła 646,7 mln USD, co pozwoliło na stworzenie ponad 3 tys. miejsc pracy. Udział branży usług oprogramowania i IT we wszystkich projektach wyniósł 25,8%.