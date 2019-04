Panathea złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Dolnośląskiej Grupy Aptecznej

"Transakcja umożliwi przedsiębiorcom między innymi rozszerzenie merytorycznej bazy prowadzenia działalności np. poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń, co umożliwi sprawniejsze reakcje na niestandardowe pytania pacjentów, a także pozwoli uzyskać inne pozytywne efekty. W niniejszej koncentracji w aspekcie produktowym rynek właściwy stanowi sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych realizowana przez apteki, obejmująca produkty lecznicze i inne produkty tradycyjnie dystrybuowane przez apteki (np. kosmetyki apteczne i niektóre wyroby medyczne). Właściwy rynek geograficzny stanowi rynek lokalny, ograniczony do obszaru wyznaczonego promieniem ok. 1 km od punktu centralnego lokalizacji placówki" - czytamy w komunikacie.