Panattoni planuje rozpocząć ostatni etap rozbudowy Park Szczecin I do końca br.

"Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, rozbudowuje fabrykę specjalistycznych systemów telekomunikacyjnych w ramach Panattoni Park Szczecin I. Do istniejących 32 000 m2 deweloper dobudowuje kolejne 24 000 m2. Tym samym już w czerwcu br. kompleks logistyczno-przemysłowy zostanie wybudowany w 80%, a do końca roku Panattoni zamierza wystartować z realizacją ostatniej fazy parku o powierzchni 42 000 m2 i tym samym sfinalizować całą inwestycję o planowanej powierzchni 220 700 m2" - czytamy w komunikacie.

Obecnie ukończonych jest 155 000 m2 kolejne 24 000 m 2 jest w realizacji, a jeszcze w tym roku wystartuje budowa ostatniego budynku parku o powierzchni ok. 42 000 m2.

"Szczecin to fenomen na magazynowej mapie Polski. To względnie młody rynek, który stał się już nie tylko perełką w oczach najemców, ale też funduszy inwestycyjnych, których celem jest budowa zdywersyfikowanych portfeli logistycznych. Dowodem tego jest tegoroczny zakup Panattoni Park Szczecin II przez jeden z funduszy azjatyckich. Inwestycje Panattoni w Szczecinie gwarantują najkrótsze trasy transportowe do głównych miast Niemiec i północnej Polski. Szczecin dysponuje również bezpośrednimi połączeniami kolejowymi z największymi miastami Europy, a także pełnomorskim Portem Szczecin-Świnoujście, który wraz ze Świnoujściem tworzy jeden z największych w regionie uniwersalnych kompleksów portowych" - powiedziała managing director z Panattoni Dorota Jagodzińska-Sasson, cytowana w komunikacie.