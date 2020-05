Panattoni wybuduje centrum magazynowo-produkcyjne dla Weber w Zabrzu

"Zdecydowaliśmy się założyć pierwszą linię montażową i centrum dystrybucji w Polsce w związku z dynamicznym rozwojem naszego biznesu. To nasz pierwszy zakład produkcyjny w Europie. Wybór padł na Górny Śląsk, bo to jeden z kluczowych, europejskich centrów logistycznych, blisko dostawców i klientów. W promieniu godziny jazdy znajduje się tutaj 8 mln mieszkańców, a 4 godzin - już 50 mln konsumentów" - powiedział executive vice-president, Global Supply Chain & Operations z Weber-Stephen Michael Jacobs, cytowany w komunikacie.

"Dzięki temu inwestor zyskał nie tylko dostęp do wykwalifikowanej kadry, ale także wielu ulg podatkowych, które mogą sięgnąć nawet 25% całkowitych kosztów inwestycji. Istotne było również podejście władz Zabrza do biznesu. Warto podkreślić, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana w ubiegłym roku za najlepszą strefą ekonomiczną w Europie i drugą na świecie w rankingu FDI Business Financial Times 2019" - powiedział managing director z Panattoni Maciej Madejak, cytowany w komunikacie.