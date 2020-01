Panattoni zacznie w tym roku budowę City Logistics Katowice na 70 tys. m2

"City Logistics Katowice składać się będzie z 4 obiektów o łącznej powierzchni 70 tys. m2, z czego komponent biurowy wyniesie ok. 5 tys. m2. W pierwszej fazie zbudowane zostaną dwie hale o powierzchni odpowiednio 6 785 i 21 359 m2. Park powstanie na 14,4-hektarowej działce w północno-wschodniej części Katowic. Do centrum miasta jest stąd zaledwie 3,5 km, co znacznie usprawni potencjalnym najemcom działania w ramach logistyki miejskiej, a ich pracownikom ułatwi dojazd" - czytamy w komunikacie.