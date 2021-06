Państwowy gigant podzieli się zyskiem. Tyle trafi do budżetu

exp 3 godz. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Ja bym nie chciał mieć akcje tej spółki. Taka dywidenda to obraza. Złotówki bym nie zainwestował w tą spółkę. A jeszcze były lata, że było ani złamanego grosza dla tych co ulokowali kasę w tą firmę. Niech prezes w nią inwestuje i kto ma nadmiar milionów i nie wie co z nimi zrobić.