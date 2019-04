Paris Polish Forum: Polska osiągnie średnią siły nabywczej Europy za 15-25 lat

"Stawiam, że stanie się to za 15 lat - im dłuższy termin podaje się w prognozie, tym większa szansa, że człowiek nie będzie już mógł sam przekonać się o słuszności swojego sądu" - powiedział były prezes GPW Wiesław Rozłucki podczas panelu na Paris Polish Forum, zorganizowanego przez Association des Polonais de Sciences Po. Partnerem strategicznym Forum było Boston Consulting Group (BCG).

"Powiedziałbym, że stanie się to za 15-20 lat. Ważne dla osiągnięcia tego celu jest umocnienie współpracy dyplomatycznej oraz odpowiednia polityka gospodarcza - taką stara się wdrażać premier Mateusz Morawiecki " - wskazał kierownik zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Łukasz Czernicki.

"Jeśli Polska będzie nadal rozwijać się w tempie szybszym niż Europa Zachodnia, doganianie potrwa 25 lat, a jeśli tempo Polski osłabnie - to nawet dłużej" - powiedział de Boysson podczas panelu.

Ekonomista Societe Generale zwrócił uwagę, że drugim - oprócz konwergencji - wyzwaniem dla Polski będzie kwestia demografii, a kolejnym - zadbanie o to, by odnosić korzyści z globalizacji, które np. w przypadku Niemiec czy Szwecji były relatywnie wyższe niż w USA.

Czernicki poinformował, że PIE przeanalizował skutki przyjęcia euro przez kraje z południa Europy i uznał je za "duże ostrzeżenie dla Polski". Stwierdził też, że ani Słowacja, ani kraje bałtyckie nie odczuły pozytywnych skutków z tego tytułu. "A jednocześnie przyjęcie euro w czasie kryzysu to czynnik wysokiego ryzyka" - dodał.

"Jeśli jakiś kraj nie może zdewaluować swojej waluty, aby wzmocnić konkurencyjność gospodarki, musi wdrażać odpowiedzialną politykę. Jeśli jednak ma opcję dewaluacji jako czynnik obronny i może sobie pozwolić na nieostrożną politykę, to może to skłaniać do prowadzenia takiej nieodpowiedzialnej polityki. Aby więc zachować dyscyplinę, lepiej jest utrzymywać stabilność waluty, a euro zapewnia znacznie większą stabilność" - argumentował obecny doradca strategiczny firmy Rothschild.