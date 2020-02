PARP: MŚP mogą ubiegać się o wsparcie dla nowych produktów, w puli 750 mln zł

"Celem programu ,,Badania na rynek" jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, roboty budowlane, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how itp., eksperymentalne prace rozwojowe czy usługi doradcze. Co ważne, innowacja produktowa lub procesowa musi mieć poziom co najmniej krajowy" - powiedziała dyrektor departamentu wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach Izabela Wójtowicz, cytowana w komunikacie.