PARP: W naborze do programu 'Bony na innowacje dla MŚP' złożono 565 wniosków

"W ostatniej rundzie naboru (zakończonej 30 grudnia 2020 r.) do pierwszego etapu usługowego konkursu ogólnego oraz komponentu Dostępność Plus przedsiębiorcy złożyli aż 534 projekty. Tak duże ogólne zainteresowanie czyni konkurs jednym z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji. Od marca ubiegłego roku, czyli od początku trwania epidemii koronawirusa i wywołanego nim kryzysu, przedsiębiorcy złożyli 1 562 wniosków o wsparcie z funduszy unijnych. To średnio ponad 156 projektów miesięcznie. Przed pandemią było ich 1,5 razy mniej" - powiedziała prezes PARP Małgorzata Oleszczuk, cytowana w komunikacie.

Łączny budżet czterech konkursów (usługowy: ogólny, Dostępność Plus; inwestycyjny: ogólny, Dostępność Plus) w ostatnim naborze (lata 2019-2020) wynosił 160 mln zł, a łącznie we wszystkich naborach od 2015 r. do 2020 r. to blisko 0,5 mld zł (487,43 mln zł).