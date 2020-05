Patkowski z MF: Prognozy wskazują, że dochodzenie do SRW może zająć 3 lata

"To co najistotniejsze w tej znowelizowanej stabilizacyjnej regule wydatkowej - określamy limity, które możemy osiągnąć. [...] Natomiast też określamy procedurę wyjścia z tego chwilowego zawieszenia reguły wydatkowej, w zależności od danych makroekonomicznych będzie to od 2 do 4 lat. Na ten moment wszelkiego rodzaju prognozy makroekonomiczne wskazują, że to będzie około 3 lat" - powiedział Patkowski podczas posiedzenia senackiej Komisji Finansów Publicznych.