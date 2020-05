budownictwo 1 godzinę temu

PBG chce sprzedać pakiet akcji Rafako, dający 33,32% głosów na walnym

PBG w restrukturyzacji zamierza sprzedać pakiet akcji Rafako, dający łącznie 33,32% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Rafako, w tym 7 665 999 akcji należących do PBG oraz 34 800 001 akcji należących do Multaros Trading Company Ltd., podało PBG.