PBKM miało 15,04 mln zł zysku netto, 28,18 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

"W 2019 roku PBKM osiągnął ponad 188 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu do 2018 roku. Wskutek długoterminowych inwestycji w rozwój naszej działalności oraz m.in. zmian przepisów poziom zysku grupy był znacząco niższy w porównaniu do 2018 roku. Wynik EBITDA (skorygowany) wyniósł 28,8 mln zł, EBITDA gotówkowa 25,1 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 18 mln zł. Złożyło się na to kilka wydarzeń: wprowadzenie podatku VAT na Węgrzech, zaliczenie wszystkich wydatków na prace badawczo-rozwojowe w bieżące wyniki, koszty poniesione w związku z ratowaniem materiału biologicznego klientów upadłego Cryo-Save i zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia oraz wysoka baza roku 2018, kiedy PBKM odzyskał ponad 11 mln zł zwrotu VAT. PBKM poniósł też znaczące koszty związane z licznymi prowadzonymi równolegle procesami akwizycyjnymi oraz zwiększeniem zatrudnienia niezbędnego do kontynuacji wzrostu grupy w kolejnych latach" - powiedział współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes

PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.