PBKM nie wyklucza emisji akcji w celu finasowania kolejnych akwizycji

"Zakup Stemlabu w ubiegłym roku sfinansowaliśmy długiem. Kolejne akwizycje chcemy robić z podniesionego kapitału. Celów akwizycyjnych jest ponad 10. Jesteśmy pewni, że te pieniądze, które są w spółce nie wystarczą na wszystkie akwizycje, ale na najbliższe tak" - powiedział Baran podczas konferencji prasowej.

Powtórzył, że do akwizycji może dojść w najbliższych kwartałach, a cele przejęć są zarówno Europie, jak i poza nią. Rozmiar potencjalnych transakcji, którymi PBKM może być zainteresowany wynosi od kilkuset tysięcy euro do kilkudziesięciu milionów euro.

W grudniu ub.r. PBKM przeprowadził emisję akcji, z której pozyskał 53 mln zł. Oferta zawierała zastrzeżenie 180- dniowego lock-upu. Akcje zostały zarejestrowane w styczniu br.

Spółka rozważa kolejną emisję akcji, do której mogłoby dojść jeszcze w tym roku.

"Nie wykluczamy. Zależy, co wyjdzie z tych analiz. Mamy 180-dniowy lock-up, który wynika z emisji poprzedniej, a ona była zarejestrowana w styczniu. Wiadomo, że nikt nie robi emisji w lipcu, więc jeśli byśmy robili cokolwiek, to najwcześniej jesienią" - powiedział Baran, podkreślając, że jeszcze jest za wcześnie, by można było określi wielkość potencjalnej emisji.

Dodał, że spółka zaczęła poszukiwać nowych źródeł finansowania na kolejne transakcje i rozmawia z PKO BP na temat uzyskania finansowania dłużnego. Jednocześnie wykluczył emisję obligacji.

"Mamy bezpieczne kowenanty, w standardach rynkowych. Zaciągnięcie długu rzędu 10 mln euro nie jest żadnych kłopotem" - podkreślił prezes.

Dodał, że spółka nie planuje zaciągania kredytów na małą kwotę - w grę wchodzi co najmniej 5 mln euro.

PBKM zakończył 2018 r. z zadłużeniem na poziomie 74,8 mln zł (wobec 12,6 mln zł w 2017 r.), w tym 16,5 mln zł (wobec 6,8 mln zł rok wcześniej) to dług krótkoterminowy. Dług posłużył głównie realizacji akwizycji Stemlabu oraz Famicord Suisse. Wskaźnik długu do EBITDA wyniósł 1,3 x na koniec 2018 r.

Po przejęciach zrealizowanych w Portugalii (wrzesień 2018 r.) i Hiszpanii (styczeń 2019 r.), PBKM jest największym bankiem komórek macierzystych w Europie w udziałem na poziomie ok. 30% (łącznie w segmencie B2C i B2B).

Spółka posiada 10 własnych laboratoriów w 8 krajach.

"Sądzimy, że nam to pomaga - daje bardzo silną przewagę, bo na lokalnym rynku jesteśmy blisko i jesteśmy traktowani jako lokalna firma medyczna i lepiej traktowani przez szpitale. Myliśmy, by rozszerzać działalnośc w kierunku tego, co robimy w Polsce" - powiedział Baran.

Prezes poinformował, że z analizy dotyczącej możliwości zwiększania udziałów w rynkach, na których spółka jest obecna wynika, że PBKM może kupować " wszędzie i każdego jeśli będą na to środki" i dostrzeże w tym sens biznesowy.

W styczniu br. spółka podała, że rozpoczęła procesu analiz perspektyw działalności grupy w celu wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu biznesowego, jakim jest zwiększenie jej wartości.

Baran poinformował, że PBKM rozważa wydzielenie osobnego podmiotu, który realizowałby projekty biotechnologiczne.

"Jeśli chodzi o kierunki rozwoju, to nie ma wielkiej zmiany. Jedyne, co się może pojawić to to, że zastanawiamy się nad pewnymi projektami biotechnologicznymi, które będą na tyle atrakcyjne, że wydzielimy nawet osobny podmiot, który miałby się tym zająć. Będziemy potrzebowali dodatkowego finansowania, analizujemy wszystkie możliwe scenariusze, rozmawiamy z różnymi inwestorami w Zachodniej Europie, Wielkiej Brytanii i Niemczech" - powiedział prezes.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

