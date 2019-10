PBKM pozyskał 7 134 próbek w III kw. 2019 r., wzrost o 24,6% r/r

- liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kwartale 2019 roku w obszarze B2C i B2B wyniosła 8 393 wobec 6 178 w III kwartale 2018 roku co stanowi wzrost o 35,9%;

- liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kwartale 2019 roku w obszarze B2C wyniosła 7 134 wobec 5 724 w III kwartale 2018 roku co stanowi wzrost o 24,6%;

- liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kwartale 2019 roku w obszarze B2B wyniosła 1 259 wobec 454 próbek w analogicznym okresie 2018 roku co stanowi wzrost o 277,3%;

- liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C na koniec III kwartału 2019 roku wyniosła 301 087 (w tym 38,9% umów w modelu abonamentowym), wobec 226 589 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec III kwartału 2018 roku (w tym 44,5% umów w modelu abonamentowym) co oznacza wzrost o 32,9%;

- liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C oraz B2B na koniec III kwartału 2019 roku wyniosła 327 674 wobec 280 016 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec III kwartału 2018 roku co oznacza wzrost o 17%" - czytamy w komunikacie.

"Na koniec września br. w laboratoriach Grupy FamiCord przechowywanych było ponad 442 tys. wszystkich próbek biologicznych, co daje nam pozycję niekwestionowanego lidera rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie i prawdopodobnie pozwoli na poprawienie naszej pozycji na świecie z 5 na 4. Uzyskany wzrost jest przede wszystkim wynikiem dokonanych akwizycji, ale również w niewielkim stopniu zwiększenia sprzedaży organicznie. Cieszy mnie szczególnie wzrost organiczny, ponieważ obserwujemy osłabienie zainteresowania usługami bankowania rodzinnego w Europie, w mojej ocenie spowodowane w dużym stopniu ogłoszeniem bankructwa bardzo dużego podmiotu branżowego firmy Cryo-Save AG ze Szwajcarii. Liczę też na to, że sytuacja, która zdarzyła się w Cryo-Save - działającej w modelu przedpłatowym, pozwoli nam przekonać większą liczbę klientów do korzystania z modelu abonamentowego" - skomentował prezes Jakub Baran, cytowany w komunikacie.