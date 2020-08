PCC Exol miał 9,48 mln zł zysku netto, 16,95 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020

"Grupa PCC Exol osiągnęła zysk EBITDA na poziomie 37,6 mln zł, który był o 9,5 mln zł wyższy od zysku EBITDA wypracowanego w I półroczu 2019 roku. W konsekwencji zysk netto zamknął się kwotą 21,7 mln zł, poprawiając zeszłoroczny wynik I półrocza o 22,2%. Na pozytywne rezultaty wpłynęła przede wszystkim wyższa o 3,5 p.p. marża na sprzedaży, która osiągnęła poziom 21% przy porównywalnej do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaży" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

"Równolegle sprzedaż produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach odnotowała ponad 10-proc. wzrost. W związku z pandemią, w minionym okresie odnotowano większe zapotrzebowanie na produkty z tej grupy surfaktantów, będące składnikami profesjonalnych detergentów, środków myjąco-czyszczących i dezynfekujących. Obecnie sytuacja ustabilizowała się i popyt w tej grupie produktów powrócił do standardowego poziomu sprzed wybuchu pandemii" - czytamy dalej.

Jednocześnie w minionym półroczu zmniejszyło się zapotrzebowanie na produkty spółki w niektórych branżach przemysłowych, takich jak tekstylia, garbarstwo, a także na wyroby będące surowcami dla produktów do wytwarzania polimerów czy mycia instytucjonalnego. W rezultacie grupa odnotowała kilkuprocentowy spadek ilościowy i wartościowy w grupie produktów do zastosowań przemysłowych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wynika także z listu.