PCC Rokita miało 37,56 mln zł zysku netto, 58,29 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"Za dziewięć miesięcy tego roku zysk EBITDA grupy wyniósł blisko 215 mln zł i był niższy o 10% w stosunku do okresu porównawczego. Skonsolidowany zysk netto spadł o 51%, co było efektem m.in. wyższego podatku dochodowego. W segmencie Chloropochodne, który ma największy udział w rezultatach grupy, ilości sprzedawanych produktów wzrosły o około 4%. Na wzrosty wpłynęła m.in. optymalizacja produkcji oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych segmentu. Natomiast zysk EBITDA segmentu spadł o ponad 19% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynikało to przede wszystkim z niższych cen alkaliów, pomimo zwiększonego wolumenu sprzedaży segmentu" - napisali prezes Wiesław Klimkowski i wiceprezes Rafał Zdon w liście do akcjonariuszy.